Выставка легендарного фотографа Миколы Гнисюка откроется в «Художественном» в Самаре

На открытие выставки приедет вдова фотографа - Надежда Майданская

В четверг, 25 августа 2022 года, в Самаре заработает выставка легендарного фотографа Миколы Гнисюка «Вечный пейзаж». Работы разместят в кинотеатре «Художественный».

Экспозиция будет состоять из 26 уникальных снимков. На них изображены звезды советского и российского кино. Многие фото украшали обложку журнала «Советский экран». Почетный гость открытия — вдова Николая Гнисюка, сценарист и режиссер Надежда Майданская.

Оформление выставки дополнят экспонаты музея коллекций, технологий и инициатив «Союз». Также кинотеатр «Художественный» представит интерактивную инсталляцию «Магия аналоговой фотографии».

Продолжит вечер показ документального фильма «Фотограф». Картина расскажет о творчестве Николая Гнисюка. Автор сценария и режиссер — Надежда Майданская.

Начало мероприятия — в 18:00. Вход свободный.