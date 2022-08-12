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Происшествия12 августа 2022 12:18

В Самаре стали известны подробности ДТП на Московском шоссе, в котором пострадал пешеход

Женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны обстоятельства ДТП, которое произошло в Самаре на Московском шоссе утром 12 августа. Очевидцы сообщали, что на пересечении магистрали с улицей Ново-Вокзальной сбили пешехода. В ГУ МВД по Самарской области «Комсомольской правде» сообщили подробности происшествия.

По данным полиции, ДТП произошло в 8:10 часов утра. 47-летняя женщина ехала на Hyundai Solaris по Московскому шоссе со стороны ул. 22 Партсъезда в сторону Аминева. В районе дома №252 по Московскому шоссе она допустила наезд на 41-летнюю женщину-пешехода.

– Пешеход переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Она госпитализирована и находится под наблюдением медработников, – рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД по региону.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. В данный момент они выясняют все обстоятельства произошедшего и ищут очевидцев ДТП.