В Самаре стали известны подробности ДТП на Московском шоссе, в котором пострадал пешеход

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны обстоятельства ДТП, которое произошло в Самаре на Московском шоссе утром 12 августа. Очевидцы сообщали, что на пересечении магистрали с улицей Ново-Вокзальной сбили пешехода. В ГУ МВД по Самарской области «Комсомольской правде» сообщили подробности происшествия.

По данным полиции, ДТП произошло в 8:10 часов утра. 47-летняя женщина ехала на Hyundai Solaris по Московскому шоссе со стороны ул. 22 Партсъезда в сторону Аминева. В районе дома №252 по Московскому шоссе она допустила наезд на 41-летнюю женщину-пешехода.

– Пешеход переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Она госпитализирована и находится под наблюдением медработников, – рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД по региону.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. В данный момент они выясняют все обстоятельства произошедшего и ищут очевидцев ДТП.