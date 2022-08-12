В Самарской области объем средств на эскроу-счетах Сбербанка вырос в 2 раза

Количество клиентов Сбербанка в Самарской области, открывших эскроу-счета по итогам 7 месяцев 2022 года, выросло на 83% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. А общий объём средств на таких счетах вырос в 2 раза.

При использовании счетов эскроу банк блокирует средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику только после передачи квартиры. С одной стороны, это позволяет защитить средства покупателей, с другой - доход, получаемый от размещения средств покупателей квартир, используется для снижения ставки застройщику. Часть скидки по своему кредиту застройщик может перераспределить в пользу покупателя — физического лица, оформляющего ипотеку. Субсидированные ставки позволяют клиентам снизить финансовую нагрузку за счет уменьшения ежемесячных платежей.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Обеспечение безопасности сделок и операций клиентов – одна из главных задач Сбербанка. Эскроу-счета при всей простоте использования как раз позволяют исключить невыполнение обязательств одной из сторон. Уверен, что развитие таких сервисов позволит увеличить долю безопасных электронных операций с недвижимостью. При этом, заключить сделку с использованием эскроу-счета каждый клиент может не выходя из дома – функционал доступен в мобильном приложении банка».

Отметим, что в данный момент портфель проектов девелоперов жилой недвижимости в Сбербанке в Самарской области превысил 34 млрд рублей.