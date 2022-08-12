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Общество12 августа 2022 13:03

В Самаре капитально отремонтируют столовые и пищеблоки в 25 школах

Помещения обновляют в рамках областной программы софинансирования
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Работы на объектах еще ведутся, однако разница заметна уже сейчас. Фото: Самарская городская дума

Работы на объектах еще ведутся, однако разница заметна уже сейчас. Фото: Самарская городская дума

В самарских школах продолжается ремонт пищеблоков и столовых. Работы ведутся в 25 образовательных учреждениях в рамках областной программы софинансирования. 65% денежных средств направлено из региональной казны и 35% – из городского бюджета. Информацию сообщили в городской думе Самары.

Перед строителями стоит масштабная задача – они заменят коммунальные сети, вентиляцию, окна, двери и выполнят ряд других работ. Помимо прочего, в школьных столовых предусмотрен косметический ремонт. После обновления в пищеблоках появится новое, современное оборудование.

– Уже сегодня можно увидеть колоссальную разницу между тем, что было, несмотря на то, что работы еще ведутся. На объектах предусмотрены санитарные комнаты с душевыми, лифтовые подъемники для поднятия грузов, если пищеблок находится на втором этаже, и многое другое, - поделился председатель гордумы Алексей Дегтев.

В гордуме отмечают, что школьные пищеблоки и столовые остро нуждаются в ремонте – многие из них не обновлялись уже несколько десятков лет. Действующей программы на все школы не хватит, поэтому в дальнейшем работа будет продолжена. Уже сегодня формируется перечень школ на 2023-2024 годы.