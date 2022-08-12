Мотоциклист погиб в результате ДТП на ул. Победы в Тольятти

Страшная авария произошла днем 12 августа. Фото: vk.com/patrul_tlt

Страшная авария произошла днем в пятницу, 12 августа, на территории Тольятти. В результате ДТП погиб водитель мотоцикла. Информацию сообщили очевидцы в социальных сетях.

Согласно их сведениям, происшествие случилось в Центральном районе города, примерно после обеда.

– Авария произошла на улице Победы. Байкер погиб на месте, – отмечают очевидцы.

Известно, что на месте ДТП работали сотрудники полиции, выезжала карета «скорой». Обстоятельства произошедшего в данный момент неизвестны. Официальная информация о погибших и пострадавших также не поступала. Правоохранителям предстоит разобраться в причинах случившегося.