Самарец показал с воздуха строительство ТЦ на месте рынка «Шапито» в августе 2022

Торговый центр должны построить за 1,5 года Фото: Скриншот с видео

В Самаре продолжаются работы на месте снесенной части рынка «Шапито». Там начали строить новый торговый центр. Как сейчас выглядит площадка, показал с воздуха местный видеоблогер Александр Карягин.

Судя по ролику, рабочие вырыли два котлована — с двух сторон от существующего здания. Там уже начали заливать основание. На площадке видны автокран, экскаватор и другая техника. Планируется, что через полтора года на этом месте «вырастет» трехэтажный торговый центр. Он тоже будет называться «Шапито».

Как ранее сообщили «КП-Самара» в городской мэрии, в здании будут торговать строительными материалами и продуктами питания. На время работ коммерсантов пообещали обеспечить торговыми местами в ближайших районах. После сдачи объекта предпринимателям дадут возможность вернуться на эту территорию.

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