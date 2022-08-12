В Самарской области появились три новые площадки ГТО

Площадки оснащены всем необходимым для занятий. Фото: правительство Самарской области

На территории Самарской области продолжают появляться площадки ГТО. Их возводят в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни», за время действия которой в регионе построили уже 20 подобных объектов. Строительство трех площадок завершилось недавно – их возвели в Безенчукском, Борском и Клявлинском районах.

Все они оснащены травмобезопасным резиновым покрытием и тренажерами на разные группы мышц. На площадках установлены турники и брусья, перекладины, скамьи для пресса и отжиманий. Здесь также оборудовали секторы для прыжков в длину и метания мячей.

Помимо того, что занятия проходят на открытом воздухе, спортсмены могут проводить их самостоятельно. В этом любителям спорта помогают QR-коды, размещенные на тренажерах. Отсканировав их, любой желающий может ознакомиться с инструкцией. Рядом находятся информационные стенды с нормативами ГТО.

Как сообщили в правительстве Самарской области, 20 площадок ГТО – еще не предел. В дальнейшем их количество будет увеличено.