Грузовые терминалы Куйбышевской магистрали увеличили обработку грузов на 22%

С начала года на терминалах было обработано более 1,6 млн. тонн грузов

В первом полугодии 2022 года на грузовых терминалах Куйбышевской железной дороги значительно выросла обработка грузов. Здесь обработали более 1,6 млн. тонн грузов, что на 22% выше прошлогодних показателей.

Основной прирост отметился в области обработки тяжеловесных грузов. Он составил 66,13 тыс. тонн, увеличившись на 37,2%. Обработка насыпных грузов выросла на 21% (132,65 тыс. тонн), тарно-штучных – на 20,4% (18,32 тыс. тонн), контейнерных - на 18,7% (79,2 тыс. тонн).

Помимо этого, клиентам доступен «Сервис быстрого реагирования». В рамках данной услуги мобильные бригады выезжают на оперативную погрузку или выгрузку вагонов, в том числе – на частные подъездные пути. А с июня 2022 года значительно упростилась оплата услуг терминально-складского корпуса. Теперь платежи можно провести через систему быстрых платежей. Сделать это можно при помощи QR-кодов. Они уже размещены на терминалах станций Стерлитамак, Безымянка и Ульяновск-3, а в дальнейшем появятся на станциях Туймазы, Саранск, Жигулевское море и Нижнекамск.

В Куйбышевской железной дороге также отмечают, что грузовые терминалы выполняют комплексную работу. Транспортное обслуживание включает в себя погрузку, выгрузку, хранение товара, оформление документов. Благодаря этому с начала 2022 года удалось привлечь свыше 150 новых клиентов и заключить около 70 договоров на оказание комплексных услуг.