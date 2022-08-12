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Общество12 августа 2022 15:12

В Самаре увеличили количество авиарейсов до Ташкента

Теперь полеты в столицу Узбекистана осуществляются дважды в неделю
Валентина ПОЛИКАРПОВА
К полетам присоединилась авиакомпания Qanot Sharq Airlines

К полетам присоединилась авиакомпания Qanot Sharq Airlines

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В расписание международного аэропорта Курумоч в августе 2022 года внесли небольшие изменения. Количество авиарейсов в Ташкент теперь стало больше – к полетам присоединилась авиакомпания Qanot Sharq Airlines. Информацию сообщили в пресс-службе аэропорта.

Теперь улететь в столицу Узбекистана можно два раза в неделю. Авиакомпания будет доставлять пассажиров из Самары в Ташкент по пятницам. Вылет из Курумоча стартует в 10:25, прибытие в Ташкент – 14:20. Полет будет продолжаться около трех часов.

В пресс-службе аэропорта также отмечают, что параллельно авиарейсы до Ташкента осуществляет компания Uzbekistan Airways.