В Самаре увеличили количество авиарейсов до Ташкента

К полетам присоединилась авиакомпания Qanot Sharq Airlines
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В расписание международного аэропорта Курумоч в августе 2022 года внесли небольшие изменения. Количество авиарейсов в Ташкент теперь стало больше – к полетам присоединилась авиакомпания Qanot Sharq Airlines. Информацию сообщили в пресс-службе аэропорта.
Теперь улететь в столицу Узбекистана можно два раза в неделю. Авиакомпания будет доставлять пассажиров из Самары в Ташкент по пятницам. Вылет из Курумоча стартует в 10:25, прибытие в Ташкент – 14:20. Полет будет продолжаться около трех часов.
В пресс-службе аэропорта также отмечают, что параллельно авиарейсы до Ташкента осуществляет компания Uzbekistan Airways.