В Самаре увеличили количество авиарейсов до Ташкента

К полетам присоединилась авиакомпания Qanot Sharq Airlines Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В расписание международного аэропорта Курумоч в августе 2022 года внесли небольшие изменения. Количество авиарейсов в Ташкент теперь стало больше – к полетам присоединилась авиакомпания Qanot Sharq Airlines. Информацию сообщили в пресс-службе аэропорта.

Теперь улететь в столицу Узбекистана можно два раза в неделю. Авиакомпания будет доставлять пассажиров из Самары в Ташкент по пятницам. Вылет из Курумоча стартует в 10:25, прибытие в Ташкент – 14:20. Полет будет продолжаться около трех часов.

В пресс-службе аэропорта также отмечают, что параллельно авиарейсы до Ташкента осуществляет компания Uzbekistan Airways.