В Самарской области больную туберкулезом отправили на лечение через суд

Выяснилось, что больная стоит на учете в противотуберкулезном диспансере Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Самарской области развернулась скандальная история. Все происходило в Новокуйбышевске – здесь местную жительницу, больную туберкулезом, удалось отправить на лечение только через суд. Подробности сообщили в прокуратуре города.

Выяснилось, что женщина болеет туберкулезом в активной форме и состоит на учете в ГБУЗ «Самарском областном клиническом противотуберкулезном диспансере им. Н.В. Постникова». Это значит, что у больной присутствовали все симптомы болезни и она могла заразить окружающих. Однако проходить лечение она не спешила.

– Гражданка уклонялась от принудительного лечения, игнорировала предупреждения врачей. Своими действиями она создавала очаг возникновения инфекции и угрозу ее распространения, что угрожало здоровью окружающих ее людей, – рассказали в прокуратуре Новокуйбышевска.

Решить проблему удалось в тот момент, когда к ней подключилась местная прокуратура. Надзорный орган направил в суд Новокуйбышевска иск, в котором просил госпитализировать больную в клинический противотуберкулезный диспансер для лечения в стационарных условиях.

Суд принял сторону истца. Решение было немедленно приведено к исполнению.