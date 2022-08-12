Самарские молодожены признались, что часто ссорились во время подготовки к свадьбе

Для многих подготовка к торжеству прошла в стрессовой обстановке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие романтики представляют подготовку к свадьбе как захватывающее событие. Однако на деле ситуация обстоит совершенно иначе: будущие молодожены ссорятся, испытывают тревожность и проводят время до главного события в жизни в полном стрессе. Во всяком случае, именно такие чувства пережили жители Самары.

29% самарцев признались, что подготовка к свадьбе была «изматывающем соревнованием на выносливость». Соответствующие данные следуют из исследования ювелирного бренда SOKOLOV и аналитического агентства А2:Research. А 14% опрошенных постоянно испытывали чувство тревоги. Большинству самарских пар (59%) вовсе пришлось пережить несколько ссор. Чаще всего скандалы возникали при выборе даты свадьбы и во время планирования бюджета.

Правда, некоторые отметили приятные стороны. Например, у 21% самарцев свадебные хлопоты вызывали только положительные эмоции. Особенно сильно они проявлялись при выборе нарядов и свадебных колец. Что касается бюджета, тут многим повезло - 36,4% молодоженов спокойно уложились в планы, а некоторые потратили меньше, чем задумывали.