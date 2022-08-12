Появились подробности смертельного ДТП с мотоциклом в Тольятти

Сотрудники полиции устанавливают личность одного из участников ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло в Тольятти днем 12 августа. Очевидцы сообщали, что на ул. Победа погиб мотоциклист, обстоятельства трагедии не уточнялись. В ГУ МВД по Самарской области сообщили официальную версию произошедшего.

По данным полиции, водитель «Гранты» ехал по ул. Победы в направлении ул. Чапаева. Около дома №29 он решил перестроиться, однако при выполнении маневра сбил ехавшего рядом 29-летнего мотоциклиста на «Сузуки». Байкер упал на проезжую часть, после чего на него наехал «Форд Гэлакси», за рулем которого был 55-летний мужчина.

К сожалению, мотоциклист скончался на месте аварии. Автомобилист на «Гранте» скрылся с места происшествия. В данный момент сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют личность водителя отечественного авто.