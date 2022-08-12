Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Тольятти, в котором погиб мотоциклист

Свидетелей произошедшего просят обратиться в ГИБДД Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ГУ МВД по Самарской области объявили розыск очевидцев смертельной аварии, которая произошла днем 12 августа в Тольятти. Водитель на «Гранте» при перестроении сбил ехавшего рядом мотоциклиста на «Сузуки». От удара 29-летний парень упал на проезжую часть, где на него наехал «Форд Гэлэкси». Байкер скончался на месте ДТП.

Сразу после аварии водитель «Гранты» скрылся с места происшествия. Сотрудники устанавливают личность автомобилиста и ищут его автомобиль с характерными приметами.

– «Гранта» белого цвета, с черными бамперами, с характерными повреждениями передней левой двери и переднего левого крыла, – информируют в региональном ГУ МВД.

Всех, кто был свидетелем аварии или владеет информацией о «Гранте» и водителе, просят обратиться в ГИБДД Тольятти по телефонам: 93-60-50, 22-80-05, по тел. 020 (102) в любом регионе России или обратиться по адресу: г. Тольятти, ул. Льва Толстого, 39.