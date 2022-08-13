Пилотажная группа «Русь» нарисовала сердце в небе над Самарой 12 августа 2022 года

Летчики-художники покорили самарцев своим мастерством Фото: СОЦСЕТИ

В пятницу, 12 августа 2022 года, Самара отметила День военно-воздушный сил России. Центральным событием праздника стало выступление легендарной пилотажной группы «Русь» и местного аэроклуба ДОСААФ. Летчики-асы показали фигуры высшего пилотажа в небе над второй очередью набережной Волги.

В выступлении приняли участие пять самолетов, каждый из которых оставлял за собой дымный шлейф. Это сделали для зрелищности и безопасности. Неожиданным сюрпризом от пилотов стал их навык художников. Они нарисовали в небе огромное сердце, покорив и взрослых, и детей. По словам горожан, это было невероятное и незабываемое событие. Многие наблюдали аэрошоу прямо с набережной, а кто-то — с крыш и балконов своих домов.

— Выступление в Самаре прошло отлично! Спасибо всем, кто пришел на праздник! Мы работали для Вас! — написали представители пилотажной группы «Русь» на своей странице в соцсети.

К слову, летчики сделали для самарцев и другой подарок. Они представили уникальную возможность подняться в небо на одном из их «Альбатросов». Полеты выполнялись на аэродроме Бобровка 11 и 12 августа. Сегодня тоже запланированы вылеты.