Выходные подарят жителям Самарской области ночную прохладу в 9 градусов

Погода решила дать самарцам небольшую передышку от круглосуточной жары Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Жителей Самарской области в предстоящие дни ждут погодные качели. Днем воздух будет прогреваться до 30 градусов и выше, а по ночам температура будет стремиться к нулю.

По данным Приволжского УГМС, в ночь на воскресенье, 14 августа 2022 года, в регионе похолодает до 9...14 градусов. Скорость северо-восточного ветра составит 5-10 м/с. Осадков не ожидается. А вот днем столбик термометра поднимется до 26...31 градуса.

В ночь на понедельник, 15 августа 2022 года, в Самарской области ожидается аналогичная погода. Температура воздуха опустится до 9...14 градусов, а местами — до 19. В дневное время синоптики вновь прогнозируют жару — 26...31 градус.

Хотя погода и будет давать жителям Самарской области небольшую передышку по ночам, даря прохладу, днем она по-прежнему будет испытывать всех на прочность. Согласно данным Гидрометцентра России, 30-градусный зной продержится в регионе как минимум до 19 августа 2022 года.