Молодая лосиха устроила зажигательный танец на лесном водопое в Самарской области

Лосиха взбаламутила воду, заставив пришедшего после нее лося мучиться от жажды Фото: Скриншот с видео

В Самарской области молодая лосиха устроила зажигательный танец на лесном водопое. Все произошло ранним утром 24 июля 2022 года на территории Жигулевского заповедника. Играющее животное запечатлела фотоловушка.

На кадрах видно, как лосиха, стоя в воде, внезапно бьет копытом и пускается в пляс. В ее арсенале оказалось много забавных па — это и кручение на месте, и присядка. Также веселая дама сделала почетный круг по лесу, а затем вновь ворвалась на водный танцпол. Она еще какое-то время баламутила воду, а потом довольная ушла по своим делам.

Через час на водопой пришел лось. Картина, представшая перед глазами сохатого, повергла его в шок. Бедное животное растерялось — видимо, ему очень хотелось пить, но после танцев лосихи сделать это оказалось проблематично. Взбаламученная вода выглядела совсем неприглядно. Вероятно, лосю пришлось искать себе другое место для утоления жажды.