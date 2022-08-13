Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев приступил к индивидуальным тренировкам

Футболист приехал в отель к команде в Москве и случайно встретился там с главным тренером ХК "Ак Барс" Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Стало известно, как себя чувствует молодой вундеркинд «Крыльев Советов» Сергей Пиняев. Игрок, у которого чуть меньше месяца назад выявили проблемы с легкими, находится на лечении в Москве.

— Сергей чувствует себя хорошо и уже приступил к индивидуальным тренировкам. Сегодня он будет болеть за «Крылья Советов» в матче с «Локомотивом» на трибуне, — сообщили в пресс-службе самарского клуба.

В субботу, 13 августа, Сергей Пиняев приехал в отель к команде. Там же сейчас живет хоккейный клуб «Ак Барс». Футболист встретился с коллективом и даже сделал фото на память с главным тренером Олегом Знарком. Казанцы пожелали молодому человеку скорейшего возвращения на поле. Возможно, это произойдет уже в сентябре.

Напомним, Сергею Пиняеву стало плохо во время тренировки 20 июля 2022 года. Его госпитализировали в Клиники СамГМУ. Медики поставили ему диагноз «левосторонний спонтанный пневмоторакс» и назначили необходимое лечение. В настоящее время игрок восстанавливается в Москве.