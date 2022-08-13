«Крылья Советов» попали во вторую корзину Кубка России 2022/23

После жеребьевки на группы командам предстоит сыграть два круга каждый с каждым Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Стали известны корзины Кубка России 2022/23 и даты матчей с первого по шестой туры. Самарские «Крылья Советов» оказались во второй корзине. Туда же попали московские «Локомотив» и ЦСКА, а также грозненский «Ахмат».

— С этими командами «Крылья» на групповом этапе играть не будут. После жеребьевки на группы командам предстоит сыграть два круга каждый с каждым, — сообщили представители самарского клуба.

Насколько известно, первый тур состоится 31 августа, второй — 14 сентября, третий — 29 сентября. Четвертый тур назначен на 5 октября, пятый — на 19 октября, а шестой — на 19 ноября. Точное время матчей пока не называется.

Напомним, в субботу, 13 августа 2022 года, «Крылья Советов» сыграют на выезде против московского «Локомотива». Матч пятого тура РПЛ начнется в 16:00 по самарскому времени. Игру будут транслировать на медиаэкранах сцены, установленной на набережной у бассейна ЦСКА в рамках празднования Дня физкультурника.