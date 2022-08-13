Участники X-WATERS 2022 Samara помогут собрать деньги на протез для мальчика из Тольятти

Мальчику хотят приобрести киберпротез для дальнейшего полноценного развития / Фото: zaplyv-181.tilda.ws

В Самарской области с 17 по 21 августа 2022 года пройдет этап чемпионата мира X-WATERS 2022. В рамках заплыва по Волге состоится благотворительный сбор средств. Деньги, а всего надо чуть более 306 тысяч рублей, направят на приобретение протеза предплечья для 5-летнего Гриши Дегтярева из Тольятти.

Благопловцом, который своим поступком будет привлекать средства, стал Алексей — пиццамейкер «Додо Пиццы». Молодой человек стартует 19 августа. Он проплывет 10 км, чтобы помочь собрать деньги на киберпротез для подопечного фонда «Все Все Вместе». По словам Алексея, это будет его первый заплыв. Он немного волнуется, но постарается ради мальчика дойти до конца.

Отметим, старт в Самарской области повторяет маршрут «Жигулевской кругосветки» дистанцией 181 км. Как пишет OBOZ.INFO, заплыв растянется на 5 дней. Ежедневно участники будут проплывать по 30-40 км. Ночлег запланирован в Винновке, Переволоках, Жигулевске и Ширяево.