Самарцы вновь раскритиковали стройку у Ботанического сада

Рабочие закончили возводить первый этаж здания
Фото: Скриншот с видео
В Самаре продолжается строительство нового религиозного учреждения у Ботанического сада. Там возводят детский епархиальный центр. Местный видеоблогер Сергей Бобин показал с воздуха, как площадка выглядит в августе 2022 года.
Судя по кадрам, рабочие уже возвели первый этаж здания. Стены выкладывают из красного кирпича. Вокруг будущего центра видно много различных строительных материалов, работает автокран. Сейчас строители готовятся к возведению второго этажа.
— Не лучше что-нибудь более полезное построить?! К примеру, больницу или школу, — комментируют ролик интернет-пользователи.
Напомним, изначально местные жители были против строительства религиозного учреждения у Ботанического сада. Однако представителям РПЦ удалось все-таки получить разрешение у властей на возведение здания. Они уверяют, что на этой площадке будет детский епархиальный центр, а не новый храм.
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