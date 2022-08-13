Прохожие помогли перевернуть автомобиль после ДТП в центре Самары 13 августа 2022 года

Очевидцы вернули иномарку на колеса Фото: Скриншот с видео

В субботу, 13 августа 2022 года, в центре Самары произошло ДТП с «перевертышем». На пересечении улиц Куйбышева и Комсомольской столкнулись «Лада Веста» и «Рено». Одна из машин завалилась на бок. Вернуть ее на все четыре колеса помогли прохожие. Момент попал на видео.

- Водитель «Весты» не уступил дорогу иномарке, - сообщили очевидцы в соцсетях.

Судя по всему, удар пришелся на левую сторону «Рено». У отечественной легковушки разбит перед. После столкновения иномарка упала на правый бок. Прохожие, которые стали свидетелями ДТП, решили помочь. Несколько мужчин совместными усилиями поставили авто на колеса. Пострадал ли кто-нибудь в аварии и насколько серьезно, пока неизвестно. Все обстоятельства происшествия предстоит установить правоохранителям.