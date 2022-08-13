Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» 13 августа 2022 года закончился ничьей

Забитыми мячами отличились Максим Глушенков и Антон Миранчук Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В субботу, 13 августа 2022 года, в Москве прошел матч 5 тура РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов». Самарцам не удалось вырвать победу у столичной команды. Встреча закончилась ничьей.

Игра вышла напряженной. Обе команды создавали много опасных моментов. Однако открыть счет в матче удалось только во втором тайме. На 68 минуте отличился нападающий самарской команды Максим Глушенков. «Локомотив» сравнял счет в компенсированное время — на 91 минуте. Защитник Антон Миранчук пробил с 11-метрового, и мяч оказался в сетке. В итоге ничья — 1:1.

Следующим соперником «Крыльев Советов» станет воронежский «Факел». Команды сыграют на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре в пятницу, 19 августа 2022 года. Матч 6 тура РПЛ начнется в 20:00.