Четверка бородачей, обнесшая секс-шоп в Тольятти, может быть причастна к краже на АЗС в Самаре

Четверо мужчин обокрали мини-маркет на заправке на Заводском шоссе Фото: Скриншот с видео

Четверо бородатых мужчин, которые в июле 2022 года обокрали интим-магазин в Тольятти, могут быть причастны еще к одному преступлению. В соцсетях появилось видео, как похожие по описанию люди обносят заправку в Самаре.

— Компания, которая в Тольятти обокрала секс-шоп, ограбила заправку на Заводском шоссе в Самаре. Написано заявление в полицию, — сообщили в телеграм-канале samara.dtp.official.

Судя по дате на видео, преступление произошло 27 июля 2022 года. На кадрах видно, как четверо молодых людей заходят в мини-маркет у АЗС и рассредоточиваются по торговой точке. Они создают видимость, что просто рассматривают товар на полках, однако на самом деле часть продуктов кочует в их сумки. Через некоторое время четверка покидает магазин, так ничего и не купив.

Мужчины очень похожи на тех, что запечатлела камера в интим-магазине в Тольятти. У всех бороды и черные сумки через плечо. Однако одежда отличается. Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в ГУ МВД по региону, действительно ли это те самые преступники, которых ищет полиция.

— Пока такой информации по данным мужчинам нет, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, всех, кто что-либо знает о подозреваемых, просят обращаться в ближайший ОП или по телефонам: 8 (8482) 30-37-02, 8 (8482) 93-46-27, 89372125533, 89277749170 либо 112.