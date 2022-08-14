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Происшествия14 августа 2022 7:45

В Самаре у двух мужчин нашли 116 свертков с наркотиками

Подозреваемые под стражей
Алена ПРОВКИНА
Подозреваемые могут оказаться за решеткой

Подозреваемые могут оказаться за решеткой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники полиции задержали двух местных жителей. У них обнаружили наркотики.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники росгвардии задержали на улице двух подозрительных мужчин. Подозреваемых передали полицейским. Во время досмотра у задержанного обнаружили 48 свертков с наркотическим веществом – мефедрон. У другого мужчины изъяли телефон, в котором хранились фотографии «закладок» -тайников. Также правоохранители нашли в квартире злоумышленников весы, скотч и еще 68 свертков с наркотиком.

Подозреваемые хотели продавать вещества при помощи «закладок». Расследование уголовного дела завершено. Задержанные предстанут перед судом. На данный момент мужчины под стражей.