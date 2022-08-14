Житель Самарской области украл несколько десятков цепочек из церковной лавки

Мужчина украл цепочки из церкви. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Жигулевск Самарской области местный житель совершил серию краж. Мужчина даже обокрал церковную лавку.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мужчина разбил двери запасного выхода и хотел обворовать магазин, но его спугнула сигнализация. Также злоумышленник украл бытовую технику из дачного дома. Правоохранители доказали причастность подозреваемого к еще одному ограблению. Он украл из церковной лавки 49 серебряных цепочек, материальный ущерб превысил 118 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали. Уголовные дела объединили в одно производство и направили в суд. Пока мужчина находится под стражей.