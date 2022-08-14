В Самаре скончалась основательница журналистского образования в регионе Валентина Симатова

Валентина Николаевна скончалась 13 августа 2022 года

13 августа в Самаре ушла из жизни основательница системы журналистского образования региона Валентина Николаевна Симатова. Она скончалась в возрасте 76 лет, сообщили в Союзе журналистов Самарской области.

Валентина Симатова помогла многим поколениям одарённых студентов найти своё место в профессии. В 1992 году она открыла Самарский институт журналистики, благодаря ей появилось отделение журналистики в педагогическом университете, а затем и кафедра теории и истории журналистики в Самарском университете.

- Валентина Николаевна стояла у истоков журналистского образования в Самарской области. Именно она открыла первый институт журналистики в регионе, привлекла к работе со студентами лучших представителей медиа-пространства. Благодаря Валентине Симатовой себя в профессии нашли сотни человек, стали успешными журналистами, ведущими, редакторами и на региональном, и на федеральном уровне. Валентина Николаевна была непререкаемым авторитетом для многих поколений студентов и преподавателей университета. Талантливый преподаватель, опытный наставник, человек, который никому не отказывал в помощи - для всех преподавателей нашей кафедры Валентина Николаевна остаётся примером настоящего профессионала, - отметила заведующая кафедрой теории и истории журналистики университета Наталья Захарченко.

В 2016 году Валентина Николаевна получила звание заслуженный работник СМИ Самарской области.

Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования родным и близким Валентины Николаевны. О дате и месте прощания сообщат дополнительно.