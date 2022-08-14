Самарцам рассказали, что делать, если заболел перед отпуском

Работники могут перенести отпуск Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самарской области рассказали, что делать, если заболел до или во время отпуска. Эксперт предоставил данные.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, если сотрудник заболел в указанный период - лучше продлить или перенести запланированный отпуск на другое время. Для этого необходимо обратиться в медучреждение и получить лист временной нетрудоспособности.

Эксперты отмечают, чтобы избежать «сгорания» отпуска, нужно обратиться в медорганизацию, подтвердить болезнь, уведомить работодателя и написать заявление. Оно поможет продлить отпуск или перенести его на другой период.