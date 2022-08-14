В Самарской области лихач на грузовике устроил массовое ДТП

Пострадавшего госпитализировали в медучреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызранском районе Самарской области водитель грузовика устроил массовое ДТП. Мужчина нарушил скоростной режим.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, вечером, 13 августа 2022 года, водитель большегруза «MAN» в составе с полуприцепом ехал по автодороге М-5 «Урал». Мужчина потерял управление и превысил скорость. Из-за этого произошло массовое ДТП. Грузовик врезался в отечественный автомобиль «Lada Granta», после чего легковушка наехала на «Xyundai Creta», который в последствии «влетел» в «Volksvagen Polo».

В результате столкновения пострадал водитель отечественного автомобиля. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.