Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 августа 2022 11:29

В Самарской области женщина утонула в карьере ночью 13 августа 2022 года

Специалистам удалось извлечь тело
Алена ПРОВКИНА
Тело женщины доставили на берег

Тело женщины доставили на берег

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области в карьере утонула местная жительница. Специалисты получили сигнал ночью.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области, ночью, в 23:23, 13 августа 2022 года спасатели получили сообщение о погибшей в карьере. Отмечают, что сотрудники полиции провели необходимые работы и извлекли тело женщины из искусственного водоема.

Напомним, что также на самарской набережной специалисты доставили тело погибшего мужчины на берег. Пожилой мужчина утонул в реке Волга.