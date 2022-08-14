В Самарской области женщина утонула в карьере ночью 13 августа 2022 года

Тело женщины доставили на берег Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области в карьере утонула местная жительница. Специалисты получили сигнал ночью.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области, ночью, в 23:23, 13 августа 2022 года спасатели получили сообщение о погибшей в карьере. Отмечают, что сотрудники полиции провели необходимые работы и извлекли тело женщины из искусственного водоема.

Напомним, что также на самарской набережной специалисты доставили тело погибшего мужчины на берег. Пожилой мужчина утонул в реке Волга.