Жителям Самары рассказали, где купить продукты по самой выгодной цене

В городе проверили цены на продукты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские специалисты провели мониторинг минимальных цен на продовольственные товары. Жителям рассказали, где купить продукты по самой низкой стоимости.

По информации городской администрации на 14 августа 2022 года, дешевле всего говядина (кроме бескостного мяса) продается в «Потоке» Октябрьского района за 450 рублей/килограмм. Гречневая крупа – 98,87 рублей/килограмм – в «Пятерочке» Кировского района. Масло сливочное – 440 рублей/килограмм – на ярмарке, расположенной на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Молоко – 44,43 рубля/литр – в «Перекрестке» Красноглинского района.

Вся подробная информация указана на официальной странице мэрии. Мониторинг проводят в сетевых и несетевых магазинах.