В Самарской области разыскивают пропавшего пожилого алкоголика

Полиция разыскивает пропавшего. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники полиции продолжают искать пропавшего пожилого мужчину. Отмечают, что он злоупотреблял алкогольными напитками.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мужчина ушел из дома, расположенного в Сызранском районе в селе Уваровка, в мае 2022 года. Пропавший ранее был судим за убийство. Приметы мужчины: на вид около 60-65 лет, рост 160 сантиметров, худощавый, овальное лицо, карие глаза, на коленях татуировки в виде звезд, на правой ноге тату в виде руки с ножом, на пальцах тату перстней.

Всех, кто знает о местоположении мужчины, просят обратиться в отделение полиции или по номеру 102. Правоохранители гарантируют конфиденциальность.