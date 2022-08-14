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Общество14 августа 2022 14:03

Самарский блогер показал «Волжские Мальдивы» с высоты птичьего полета

Жители смогут отдохнуть на свежем воздухе
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут отдохнуть в необычном месте. Фото: скриншот видео

Жители смогут отдохнуть в необычном месте. Фото: скриншот видео

В Самарской области блогер Евгений Щекин поделился завораживающими кадрами. Он показал «Волжские Мальдивы».

Судя по кадрам, несколько островов, расположенных рядом с Лысой горой в Студеном овраге, позволят жителям отдохнуть, как на берегу океана. Чистая вода и песок помогут самарцам провести выходные на свежем воздухе.

Напомним, что в ближайшее время, с 13 по 15 августа, в регионе ожидается сухая и теплая погода. Температура воздуха достигнет +30…+31 градус. Из-за жары объявлен желтый уровень опасности.