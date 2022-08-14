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Происшествия14 августа 2022 16:00

В Самарской области разыскивают злоумышленников, обокравших интим-магазин

Мужчины вынесли товары
Алена ПРОВКИНА
Правоохранители разыскивают злоумышленников

Правоохранители разыскивают злоумышленников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области четверо мужчин обокрали интим-магазин. В социальных сетях появилось видео с камер наблюдения.

По сообщению пользователей, владелец магазина продолжает разыскивать злоумышленников. Отмечают, что мужчины могут быть причастны к еще одному преступлению. По информации полиции, «посетители» магазина украли несколько интим-наборов, массажное масло, свечу, чокер и боди-костюм. Ущерб превысил 18 тысяч рублей.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Злоумышленников разыскивает полиция.