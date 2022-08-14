В Самарской области коронавирусом заразили еще 511 человек 14 августа 2022 года

Предоставлена статистика по региону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты рассказали, сколько человек заразились коронавирусной инфекцией за последние сутки. Появилась информация на 14 августа 2022 года.

По сообщению оперативного штаба, за сутки коронавирусом заразили еще 511 самарцев. 30 зараженных госпитализировали в медицинское учреждение. Отмечают, что в Самаре – 272 заболевших, в Тольятти – 71, в Волжском районе – 26, в Кинельском районе – 17, в Новокуйбышевске – 14 человек.

Напомним, что в регионе специалисты рекомендуют соблюдать масочный режим в общественных местах. Причина такой меры – рост заболеваемости.