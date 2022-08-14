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Общество14 августа 2022 16:29

В Самарской области коронавирусом заразили еще 511 человек 14 августа 2022 года

Появились данные за последние сутки
Алена ПРОВКИНА
Предоставлена статистика по региону

Предоставлена статистика по региону

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты рассказали, сколько человек заразились коронавирусной инфекцией за последние сутки. Появилась информация на 14 августа 2022 года.

По сообщению оперативного штаба, за сутки коронавирусом заразили еще 511 самарцев. 30 зараженных госпитализировали в медицинское учреждение. Отмечают, что в Самаре – 272 заболевших, в Тольятти – 71, в Волжском районе – 26, в Кинельском районе – 17, в Новокуйбышевске – 14 человек.

Напомним, что в регионе специалисты рекомендуют соблюдать масочный режим в общественных местах. Причина такой меры – рост заболеваемости.