В Самарской области полицейские задержали пьяного водителя без прав

Автоинспекторы задержали пьяного водителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники дорожной полиции задержали пьяного водителя без прав. От автолюбителя исходил резкий запах алкоголя.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, инспекторы остановили автомобиль «УАЗ» для проверки документов. Патрулирование проводили в селе Старый Аманак. Пьяный водитель решил сесть за руль без прав. Автолюбителя задержали, а транспорт направили на специализированную стоянку. Оказалось, 30-летний мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности.

Водитель признался, что взял машину у дяди, чтобы доехать до другого села. На обратном пути он попался в руки госавтоинспекторам. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему назначили 180 часов обязательных работ.