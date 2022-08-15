Магнитные бури грозят самарцам. Фото: Shutterstock

Жителям Самары угрожает геомагнитная буря. Слабые, но вполне заметные колебания в электромагнитном поле земли могут произойти 17 августа 2022 года. На сайте Гисметео сообщается, что будет слабая буря, 5 баллов.

Такие возмущения на земле происходят, когда в результате вспышек на солнце в сторону планеты движется поток заряженных частиц. Проверенных наукой данных о влиянии магнитных бурь на человека нет, однако чаще всего эксперты говорят, что из-за подобных возмущений могут нарушаться биоритмы организма, это негативно влияет и на нервную систему. Кроме того, от магнитных бурь наиболее зависимы люди с повышенным артериальным давлением.

Так что в среду стоит быть осторожнее к своему здоровью и по возможности стараться провести день спокойно, без излишней активности.