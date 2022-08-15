Самарская семейная пара потеряла сознание из-за ядовитых паров в погребе

Пострадавших передали врачам. Фото: ПСС Самарской области

В Самарской области спасатели из Тольятти оказали помощь семейной паре. Два человека чуть не скончались в погребе.

По информации поисково-спасательной службы, специалисты оказывали помощь на улице Луговой села Подстепки. Семейная пара проводила строительные работы с применением ядовитых веществ в погребе. Мужчина и женщина не приняли никаких мер безопасности и спустились в помещение. Они надышались ядовитыми парами и потеряли сознание.

Чтобы транспортировать пострадавших, пришлось задействовать спасателей. Вечером специалисты приступили к работе и передали хозяев дома бригаде врачей. Те оказали паре необходимую медицинскую помощь.