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Происшествия15 августа 2022 3:10

Самарская семейная пара потеряла сознание из-за ядовитых паров в погребе

Спасатели провели работы
Алена ПРОВКИНА
Пострадавших передали врачам. Фото: ПСС Самарской области

Пострадавших передали врачам. Фото: ПСС Самарской области

В Самарской области спасатели из Тольятти оказали помощь семейной паре. Два человека чуть не скончались в погребе.

По информации поисково-спасательной службы, специалисты оказывали помощь на улице Луговой села Подстепки. Семейная пара проводила строительные работы с применением ядовитых веществ в погребе. Мужчина и женщина не приняли никаких мер безопасности и спустились в помещение. Они надышались ядовитыми парами и потеряли сознание.

Чтобы транспортировать пострадавших, пришлось задействовать спасателей. Вечером специалисты приступили к работе и передали хозяев дома бригаде врачей. Те оказали паре необходимую медицинскую помощь.