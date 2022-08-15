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Происшествия15 августа 2022 4:00

Житель Самары стал жертвой мошенника и перевел ему 500 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и области мошенники продолжают звонить жителям и вымогать деньги под разными предлогами. На этот раз жертвой стал мужчина из областной столицы.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 42-летний мужчина получил звонок от «представителя банка». Незнакомец представился сотрудником и рассказал, что на мужчину кто-то пытается взять кредит. Чтобы избежать потери и «спасти» деньги, нужно перевести средства на более безопасный счет. Мужчина доверился и перевел на чужой счет более 500 тысяч рублей.

Только потом потерпевший понял, что стал жертвой мошенников. Злоумышленник перестал выходить на связь. Тогда мужчина обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.