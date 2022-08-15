Житель Самары стал жертвой мошенника и перевел ему 500 тысяч рублей

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и области мошенники продолжают звонить жителям и вымогать деньги под разными предлогами. На этот раз жертвой стал мужчина из областной столицы.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 42-летний мужчина получил звонок от «представителя банка». Незнакомец представился сотрудником и рассказал, что на мужчину кто-то пытается взять кредит. Чтобы избежать потери и «спасти» деньги, нужно перевести средства на более безопасный счет. Мужчина доверился и перевел на чужой счет более 500 тысяч рублей.

Только потом потерпевший понял, что стал жертвой мошенников. Злоумышленник перестал выходить на связь. Тогда мужчина обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.