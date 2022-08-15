Активистка народной дружины в Самарской области Вера Глухова скончалась в августе 2022 года

Молодая девушка скончалась в августе 2022 года

В Самарской области скончалась молодая девушка, активистка народной дружины и лидер общественного мнения в Новокуйбышевске. Вера Глухова умерла в августе 2022 года.

По сообщению друзей и коллег девушки, трагедия случилась в середине августа 2022 года. Причина смерти – пока неизвестна. Отмечают, что смерть молодой и красивой девушки стала настоящей неожиданностью.

Прощание состоится в понедельник, 15 августа 2022 года, с 12:30 до 13:30 в зале на улице Островского. Редакция «КП-Самара» выражает искренние соболезнования родственникам и друзьям Веры Глуховой.