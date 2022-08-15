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Общество15 августа 2022 5:20

Житель Самары задолжал более 400 тысяч рублей и чуть не лишился автомобиля

Риск побудил погасить задолженность
Алена ПРОВКИНА
Мужчина оплатил штраф

Мужчина оплатил штраф

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель накопил огромный штраф за нарушение правил дорожного движения. Только риск лишиться автомобиля побудил его расстаться с задолженностью.

По данным пресс-службы УФССП России по Самарской области, мужчина задолжал 430 тысяч рублей. Должнику много раз направляли требования с просьбой погасить штрафы, но он игнорировал обращения. Судебный-пристав вынес постановление в отношении мужчины. С него также взыскали 37 тысяч рублей исполнительного сбора.

Только арест автомобиля «VOLVO» заставил самарца расстаться с задолженностью. Мужчина сразу же нашел необходимую сумму и оплатил штрафы.