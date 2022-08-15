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Общество15 августа 2022 5:59

Самарский блогер показал остров Поджабный с высоты птичьего полета

Территорию планируют продать
Алена ПРОВКИНА
Остров планируют продать. Фото: скриншот видео

Остров планируют продать. Фото: скриншот видео

Самарский блогер Евгений Щекин показал остров Поджабный с высоты птичьего полета. Территорию планируют продать за 1 миллиард рублей.

Информация о продаже острова появилась в августе 2022 года. Продавец разместил соответствующее объявление на одном из сайтов. За 10 гектаров земли он запросил крупную сумму. Отмечают, что на участке проведены электричество и вода. Информации о строениях и других объектах на острове не указано.

Напомним, что Поджабный образовался еще в 1639 году. Новый остров появился в результате проведения гидротехнических работ. На острове часто отдыхают местные жители с палатками и в небольших деревянных домиках.