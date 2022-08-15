Ночью в озере Тольятти утонул 53-летний мужчина

Сообщение поступило в два часа ночи. Фото: Светлана Маковеева
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сегодня, 15 августа, в два часа ночи спасатели подняли погибшего мужчину со дна озера «Прудовиков» в Комсомольском районе города Тольятти.
— Возраст мужчины составляет 53 года, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Работы по извлечению выполнили спасатели АСС МКУ «ЦГЗ городского округа Тольятти Самарской области», сообщение об этом поступило в региональное МЧС.
В настоящий момент никакие детали произошедшей трагедии неизвестны. Специалисты выясняют обстоятельства и причины случившегося.