Ночью в озере Тольятти утонул 53-летний мужчина

Сообщение поступило в два часа ночи. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 15 августа, в два часа ночи спасатели подняли погибшего мужчину со дна озера «Прудовиков» в Комсомольском районе города Тольятти.

— Возраст мужчины составляет 53 года, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Работы по извлечению выполнили спасатели АСС МКУ «ЦГЗ городского округа Тольятти Самарской области», сообщение об этом поступило в региональное МЧС.

В настоящий момент никакие детали произошедшей трагедии неизвестны. Специалисты выясняют обстоятельства и причины случившегося.