В Тольятти хулиган сообщил об угрозе разрушения многоэтажки

Многоэтажка оказалась в полном порядке. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В конце июля этого года 41-летний мужчина сообщил в отдел полиции об угрозе разрушения одного из многоквартирных домов Комсомольского района города Тольятти. Информация оказалась ложной.

— На место приехали следственно-оперативная группа, ближайшие патрульные экипажи полиции, кинологи с собакой и другие экстренные службы. После проверки выяснилось, что никакой угрозы нет, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Местного жителя, решившего похулиганить, задержали. Он рассказал, что позвонил в полицию повеселиться. Мужчина работает на одном из предприятий города и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Тольяттинцу грозит наказание в виде штрафа в размере от 500 до 700 тысяч рублей, либо лишения свободы от трех до пяти лет.