Около 30 тысяч жителей Самарской области получили Карту жителя

Карта жителя выпускается национальной системой МИР. Фото: правительство Самарской области

В настоящий момент около 30 тысяч жителей Самарской области уже оформили Карту жителя: из них: 35% – из Самары, 25% – из Тольятти и около 40% – из остальных муниципалитетов.

— Сейчас Карту жителя Самарской области можно оформить в банках ВТБ и Солидарность, переговоры ведутся насчет Сбербанка, — рассказали в правительстве Самарской области.

Дополнительная возможность – выпустить карту дистанционно. В банк нужно будет приехать только для получения и личной подписи в документах. Карта жителя выпускается на базе дебетовых карт национальной системы МИР.

Карта позволяет проводить банковские операции, оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы на более 50 предприятиях, участвовать в программах лояльности компаний-партнеров, использовать государственные электронные сервисы.

Уже сейчас она может выступать аналогом полиса медицинского страхования для предъявляя в лечебных учреждениях региона. В этом году доработается возможность использования карты как идентификатора для умных домофонов – вместо обычного чипа, позволяющего открыть дверь.