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Общество15 августа 2022 7:29

В областной столице тяжелая техника производит работы на берегу реки Самара

В областном центре обустраивают территорию пляжа
Алена ПРОВКИНА
Рядом с работами расположились отдыхающие. Фото: скриншот видео

Рядом с работами расположились отдыхающие. Фото: скриншот видео

В Самаре специалисты на тяжелой технике проводят работы на берегу реки. Отмечают, что сотрудники трудятся у реки Самара в третьем затоне.

Видео с высоты птичьего полета предоставил городской блогер Евгений Щекин. Судя по полученным кадрам, рабочие расчищают пространство. В комментариях пользователи отмечают, что спецтехника может доставать утонувшее оборудование. Также самарцев удивили отдыхающие, расположившиеся под розовым зонтом рядом с тяжелой техникой.

Напомним, что на данный момент в областном центре планируют продать участок на воде. В сети появилось объявление о продаже острова Поджабный за 1 миллиард рублей.