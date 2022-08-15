В Самарской области «КамАЗ» при развороте столкнулся с легковушкой

Мужчина выполнял разворот в неположенном месте. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Сызранском районе в 22:24 35-летний водитель за рулем «КамАЗа 659004» при выполнении разворота столкнулся с автомобилем «Lada 110».

— Водитель «КамАЗа» ехал по автодороге «Подъезд к городу Ульяновск» со стороны М-5 «Урал», — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В ходе движения в районе 322 км мужчина решил развернуться в неположенном месте, где дорожная разметка запрещает этот маневр. В результате чего и произошло столкновение с автомобилем «Lada 110», который двигался в попутном направлении.

Зв рулем «Lada 110» находился 44-летний мужчина. Его и 13-летнего пассажира госпитализировали с места ДТП в медицинское учреждение. Их состояние неизвестно.