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Общество15 августа 2022 7:46

В Самарской области нашли пропавших неделю назад девушку и 3-летнего ребенка

Оба живы и в порядке
Анастасия ФИЛАТОВА
Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

В Самарской области благополучно завершились поиски 27-летней девушки и 3-летнего ребенка. Их нашли спустя неделю после исчезновения. Об этом в воскресенье, 14 августа 2022 года, на своей странице в соцсети сообщили представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Где все это время пропадали девушка и мальчик, неизвестно. Волонтеры не стали раскрывать подробности их нахождения. Ограничились кратким: «Найдены, живы».

Напомним, девушка и малыш, который нуждается в медицинской помощи, пропали 7 августа 2022 года. Последний раз их видели в селе Красный Яр. Поиски продолжались несколько дней. Теперь они благополучно вернулись домой.