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Общество15 августа 2022 7:55

Самара попала в топ-20 направлений для путешествий с детьми

Появились данные бронирования билетов
Алена ПРОВКИНА
Многие хотят посетить областной центр 63 региона

Многие хотят посетить областной центр 63 региона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты провели исследование и рассказали, куда чаще всего отправляются путешествовать самарцы с детьми. Областной центр вошел в топ-20 направлений для отпуска с детьми.

Согласно исследованию аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, самым популярным направлением для путешествий этим летом по железной дороге – город Москва. Отмечают, что «детский» пассажиропоток в столицу более 20%.

Кроме того, в список востребованных направлений также попали: Сочи, Анапа, Краснодар, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Лазаревское. Многие россияне хотят посетить этим летом Екатеринбург, Самару и Ярославль.