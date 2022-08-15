Строительство проблемной долевки ЖК «Чемпион» вынесли на публичные слушания в Самаре

Строительство никак не закончат с 2011 года. Фото: 2ГИС

В Самаре с 13 августа по 3 сентября 2022 года пройдут общественные обсуждения проблемной долевки ЖК «Чемпион», располагающейся в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе и Комсомольской.

— Рассматриваются решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, — рассказали в администрации Самары.

На рассмотрении будет отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 25 участках. Их общая площадь составляет 1,4 гектаров. Участок входит в границы, где высотность застройки ограничена.

Строительство началось в 2011 году, его должны были закончить к 30 сентябрю 2022 года. Застройщиком является компания «СпецИнжстрой» («Новый Дон»).