Этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Самаре в ноябре 2022 года

Этап соревнований, который состоится в Самаре, получил название "Волжский пируэт" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самара примет этап Гран-при России по фигурному катанию. Он пройдет осенью 2022 года. Информация об этом размещена в календаре соревнований на сайте Федерации фигурного катания.

Так, 16-18 ноября 2022 года на ледовой арене в Самаре состоятся всероссийские соревнования «Волжский пируэт». Все виды — КМС. А с 18 по 21 ноября — пятый этап кубка России «Гран-при России — «Волжский пируэт». Все виды — МС.

Планируется, что Гран-при сезона 2022/23 будет состоять из шести этапов и финала. Первый пройдет в столице 21-24 октября — «Золотой конек Москвы», второй в Сочи 28-31 октября — «Бархатный сезон», третий в Казани 4-7 ноября — «Идель-2022». Четвертый этап — «Московские звезды» (11-14 ноября). Пятый этап примет Самара, а шестой — Пермь 25-28 ноября («На призы губернатора Пермского края»). Финал Гран-при пройдет в Сочи 3-5 марта 2023 года.